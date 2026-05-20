Malatya\'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'da da hissedildi. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk ederek sokaklara çıktı. - ELAZIĞ