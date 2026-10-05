Malatya'da Fatih Mehmet Kaplan, MTSO 33. Meslek Komitesi Meclis Üyeliğine seçildi - Son Dakika
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Malatya'da Fatih Mehmet Kaplan, MTSO 33. Meslek Komitesi Meclis Üyeliğine seçildi

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Malatya\'da Fatih Mehmet Kaplan, MTSO 33. Meslek Komitesi Meclis Üyeliğine seçildi
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MTSO'da yapılan seçimlerde Fatih Mehmet Kaplan, 33. Meslek Komitesi Meclis Üyeliğine seçildi. Kaplan, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile destek veren üye, dost ve hemşehrilerine teşekkür edip seçimin kazananının Malatya olduğunu belirtti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda Fatih Mehmet Kaplan, 33. Meslek Komitesi Meclis Üyeliği görevine seçildi.

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kaplan, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na teşekkür ederek, seçim sürecinde kendisine ve ekibine destek veren üyelere, dostlarına ve hemşehrilerine teşekkürlerini iletti.

Kendilerine gösterilen güvene layık olmak için çalışacaklarını belirten Kaplan, "Bu süreçte şahsıma ve ekibimize inanarak desteğini esirgemeyen, bizleri Malatya'mıza hizmet etmeye layık gören tüm üyelerimize, dostlarımıza ve hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Seçim sonucunu Malatya açısından değerlendiren Kaplan, "Bu seçimin kazananı şahıslar değil, ortak paydamız olan Malatya olmuştur. Şehrimizin ekonomisine, ticaretine ve geleceğine katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da Fatih Mehmet Kaplan, MTSO 33. Meslek Komitesi Meclis Üyeliğine seçildi - Son Dakika
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