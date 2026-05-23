Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 8 Kişi Yaralandı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-300 Karayolu'nda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza, Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi D-300 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, güvenlik ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ekipler tarafından araçtan çıkarıldı ve yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-300 Karayolu'nda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Malatya ve Kayseri istikametlerinde ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.