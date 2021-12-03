Malatya'da koyun kırkma eğitimi - Son Dakika

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, tarafından şaftlı koyun kırkım makinası saha eğitimi uygulamalı olarak yetiştiricilere verildi.

Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde yapılan koyun kırkım eğitim programına, Tarım ve Orman il müdürü Tahir Macit, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Selami Aygen, Malatya Tarım platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın ve kursiyer yetiştiriciler katıldı.

Hayvan yetiştiriciliğini kolaylaştırma konusunda üreticilerin yanında olduklarını vurgulayan Tahir Macit, "Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği zor bir iştir bunların kolaylaştırılması noktasında üretici ve çiftçilerimiz için bu tür etkinliklerin yapılması gereklidir. Bu nedenden dolayı tüm teknik imkanları üreticilerimizin hizmetine sunmak için buradayız. Bizler İl Müdürlüğü ve koyun keçi yetiştiricileri birliği olarak birlikte, şaftlı koyun kırkım makinesi ortak projemizi DAP'a sunmuştuk. Projemiz onaydan geçti ve her ilçemize bu kırkım makinelerimizden yetiştiricilerin hizmetine sunmak için verdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şaftlı koyun kırkım makinasının teorik eğitiminin yanı sıra pratik eğitimi için sahada olduklarını ifade eden İhsan Akın, " Şaftlı koyun kırkım makinesinin sahada uygulaması eğitimi için üreticilerimize sadece teori eğitimi değil aynı zamanda pratikte kırkım makinesinin kullanımı ile ilgili eğitimin verilmesi için buradayız. Yetiştirici arkadaşlarımızın desteklenmesi ile ilgili bizlerin her türlü konuda yanında olan Tarım ve Orman il Müdürü Tahir Macit ve ekibi başta olmak üzere, emeği gecen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından yetiştiricilere uygulamalı olarak koyun kırkım eğitimi verildi. - MALATYA