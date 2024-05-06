Malatya'da Şoför Nebahat: Servis şoförü Naime Tekbaş erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika
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Malatya'da Şoför Nebahat: Servis şoförü Naime Tekbaş erkeklere taş çıkartıyor

Malatya\'da Şoför Nebahat: Servis şoförü Naime Tekbaş erkeklere taş çıkartıyor

Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki Naime Tekbaş, şoförlük yaparak geçimini sağlıyor. Tekbaş, mesleğini çok sevdiğini ve şoför olarak doğduğuna inandığını belirtti. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yıldır servis taşımacılığı yapan Tekbaş, cinsiyet ayrımına maruz kalmadan çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

06.05.2024 09:59  Güncelleme: 10:01
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Malatya'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki 'Şoför Nebahat' lakaplı servis şoförü Naime Tekbaş erkeklere taş çıkartıyor.

Malatya'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki Naime Tekbaş geçimini şoförlük yaparak sağlıyor. Yaklaşık 12 yıldır değişik sektörlerde servis şoförlüğü yapan Naime Tekbaş işini severek yaptığını belirterek, şoför olarak doğduğuna inandığını söyledi.

"Mesleğimi çok seviyorum"

Çevresinde ve iş verenlerinden destek gördüğünü belirten Tekbaş, "Meslek aşkı olarak bu yola gönül verdim. Mesleğimi çok seviyor şoför olarak doğduğuma inanıyorum. İnandığım yolda da yürümeye gayret ettim ve başardığımı düşünüyorum. Yaklaşık 4 yıl eğitim sektöründe çalıştım bu süreçte tebrik edilerek yönlendirildim ve yoluma ilerleyerek devam ettim" dedi.

"Bütün bayanlara şoförlük mesleğini tavsiye ederim"

Günün ilk ışıklarıyla direksiyon başına geçtiğini kaydeden Naime Tekbaş, "Mesleğimi bütün bayanlara tavsiye ederim. Bir yıldır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) servis taşımacılığı yapıyorum. Arkadaşlarım tarafından da destekleniyorum. Cinsiyet ayrımına hiç maruz kalmadım. Sabah 06.00'dan evden çıkıyorum işyerine varış saatimiz 07.20 sıraları. Akşam ise 17.30 civarında işyerine gelerek çalışanları evlerine ulaştırıyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Şoför Nebahat: Servis şoförü Naime Tekbaş erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika

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