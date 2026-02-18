Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 26 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli şahıs üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 457 adet sentetik ecza hap, 227 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 gram metamfetamin maddesi, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, yakalanan şüphelilerden F.A.'nın "nitelikli yağma" suçundan 11 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi. F.A., işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.