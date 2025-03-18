Malatya'da Zirai Don Tehlikesi

(MALATYA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, 18 Mart'ta başlayıp 24 Mart'a kadar sürecek olan Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, Malatya ve çevresinde etkili olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 derecelerin altına düşmesi beklenirken, bu durum çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarını zirai don riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, ağaçların daha az hasar alması için çiftçilere "duman perdesi" oluşturulmasını önerdi.

Kayısı üreticilerini endişelendiren zirai don tehlikesine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, "duman perdesi" oluşturulmasını önerdi. Solmaz, şunları söyledi:

"Tabii ki açık hava olduğu için her türlü tehlikeye maruz. Şu anda da eksi 4 derecede eğer böyle rüzgarlı olursa, pek çiçeklere zarar vermez. Eğer soğuk hava kalıcı kalırsa, bir gün, bir günden fazla kalırsa tabii ki çiçeklere zararı dokunabilir. Bunu ancak çağla dönemi bittikten sonra ne kadar bu soğuğun yaktığı ortaya çıkar.

"Duman perdesi" oluşturun...

Bunun için de çiftçilerimiz mümkünse, geceleri en azından bir 'duman perdesi' filan çekerlerse, biraz ağaçlarımızı, çiçeklerimizi korumuş olurlar. Malatyalı vatandaşların, tüm bu kayısıcılıkla uğraşan insanlar birbirlerine destek verip, bu en zararsız bir şekilde bu soğuk havaları atlatmamız lazım. Çünkü Malatya'nın olmazsa olmazı, bilindiği gibi kayısıdır. Bundan belki bir milyona yakın Malatya'da insan bundan faydalanmaktadır. Bu sıcak rüzgar esintisi, çiçeğin erken açmasına vesile oldu. Hatta belki yükseklerde de bin metrenin üstündeki yerlerdeki de belki de açmaya başlamıştır. Çünkü rüzgar ağacı canlandırıyor, erken canlandırıyor. Bu bizim, yani şu anda yani kayısı çiçeklerinin bir yağmura ihtiyacı var. İnşallah yağmur yağarsa, bereketin daha fazla olacağını düşünüyoruz."