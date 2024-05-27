Malatya'nın Darende ilçesinde gül reçelleri yapılmaya başlandı - Son Dakika
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Malatya'nın Darende ilçesinde gül reçelleri yapılmaya başlandı

Malatya\'nın Darende ilçesinde gül reçelleri yapılmaya başlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, gül şehri olarak bilinen bölgede toplanan güllerin reçelleri yapılmaya başlandı. Yöresel ürünler üzerine faaliyet gösteren Mesut Yel, pembe ve kırmızı güllerden reçel yaparak satışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, güllerden gül suyu ve kolonya da üretildiği ifade edildi.

27.05.2024 14:16
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Gül şehri olarak bilinen Malatya'nın Darende ilçesinde toplanan güllerin reçelleri yapılmaya başlanıldı.

Gül şehri olarak yerli ve yabancı turistlerin her sezon ilgi odağı olduğu Malatya'nın Darende ilçesinde gül reçelleri için kazanlar kaynamaya başladı. Darende'de yöresel ürünler üzerine Mesut Yel, pembe ve kırmızı güllerinden reçel yapının başladığını belirterek bir kilo gül reçeli fiyatının 200 lira olduğunu ve internet üzerinden de satış yaptıklarını söyledi.

"Her gülden reçel olmaz"

Yöresel ürünler yapıp satarak geçimini sağlayan Mesut Yel, "Avlularımızda yetiştirdiğimiz mayıs ayı başında başlayıp eylül ayı sonuna kadar açan yedi veren; kırmızı ve pembe reçellik güllerimizden reçel yapmaya başladık. Bu güllerin çok mükemmel reçelleri oluyor. Çok çabuk pişiyor. Renklerini reçele olduğu gibi veriyor ve çok güzel kokuyor ve reçellerinde çok ayrı bir rayihası ayrı bir tadı ayrı bir lezzeti var. Her gülden reçel olmaz, yapılmaz! Her gül pişmez ne kadar kaynatırsanız kaynatın reçelin içinde; pişmemiş fasulye gibi ağzınızda çiğneyip durursunuz. Hiç lezzetli olmazlar. Bu çiçeklerden istediğimiz kadar reçel yapıyoruz, geriye kalan çiçeklerle kendi evimde içeceğimiz gül şerbeti ve kolonya yerine kullanacağımız gül suyu yapıyoruz" dedi.

"Gül suyu, soğuk içiliyor"

Gül şerbeti yaparken nelere dikkat ettiğini belirten Mesut Yel, "Gül şerbeti yapmak için çiçeklerin en yoğun koktuğu sabah erken saatlerinde güllerimizi topluyoruz. Topladığımız güllerimizi saplarından temizleyip yıkadıktan sonra üzerine kaynamış suyu döküp birazda limon tuzu ekliyoruz. Gül suyumuz soğuyana kadar bekliyoruz. Soğuduktan donra süzekle süzüyoruz. Limon tuzunu istersek süzdükten sonra da ekleyebiliriz. Elde ettiğimiz suyu şişelere koyup ağızlarını kapatıyoruz. İsteğimize göre şeker ekleyip soğuk olarak içeriz. Gül suyunu dolaplarımızda uzun süre saklayabiliriz. Doğal olarak yaptığımız bu içeceği limonata veya gazlı içecekler yerine içebilir veya misafirlerimize de ikram edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kolonya gibi kullanılıyor

Gül suyunu kolonya gibi kullandıklarını belirten Mesut Yel, gülleri en yoğun koktuğu sabah saatlerinde toplayıp hava almayan bir şişeye koyduktan sonra üzerine su doldurduklarını ifade etti. Şişenin ağzını kapatarak güneşli bir yere koyduklarını anlatan Yel, "Günde bir iki kere çalkalamak şartıyla birkaç gün güneşte kaldıktan sonra suyunu süzüp kolonya şişelerine dolduruyoruz veya gülleri direk bir tencereye koyup 10-15 dakika kaynatarak soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra süzüp yine şişelere doldurup ağzını kapatıyoruz. Sonra gül suyu kokusu veya kolonya gibi kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kuru güller de değerlendiriliyor"

Gülleri toplayıp temizledikten sonra gölgede kurutarak açık vazolarda vitrinlerde masa veya sehpa üzerlerinde süs olarak kullanabileceğini belirten Mesut Yel, kurutulan gülleri kış aylarında gül suyu şerbeti ve gül suyu yapımında kullandıklarını da söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'nın Darende ilçesinde gül reçelleri yapılmaya başlandı - Son Dakika

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