Malatya İl Müftülüğü'nden Hacı Adaylarına Seminer - Son Dakika
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Malatya İl Müftülüğü'nden Hacı Adaylarına Seminer

Malatya İl Müftülüğü\'nden Hacı Adaylarına Seminer

Malatya İl Müftülüğü, bu yıl kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına iki gün boyunca seminer veriyor. 2024 yılı hac yolcuları için düzenlenen 'Hac Hazırlık Kursu'nda, Hac vazifesi sırasında neler yapılması gerektiği konusunda eğitimler veriliyor. Ayrıca, aşıları da yapılan hacı adayları, heyecanla kutsal topraklara gitmek için hazırlıklarını tamamlıyor.

27.04.2024 14:19
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Malatya İl Müftülüğü'nce bu yıl kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına iki gün boyunca seminer veriliyor.

Malatya İl Müftülüğü tarafından 2024 yılı hac yolcuları için 'Hac Hazırlık Kursu' düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Kapalı Spor Salonu'nda başlayan ve yarın da devam edecek 2 günlük kursta 989 vatandaşa Hac vazifesi sırasında neler yapılması gerektiği konusunda eğitimler verildi.

Salonda kurulan 'Kabe' maketi görseliyle, hacda tavaf yapmanın şartları ve tavaf esnasında yapılacak dualar görsel olarak anlatılırken din görevlileri kursta yaptıkları konuşmalarla Hac görevinin tam anlamıyla yerine getirilmesi adına tüm ayrıntıları hacı adayları ile paylaştı.

Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun da katıldığı kursta hacı adaylarına ayrıca aşıları da yapıldı. Uzun yıllar kurada isimlerinin çıkmasını bekleyen birçok hacı adayı bu yıl kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşarken ilk kafilenin ise 25 Mayıs'ta hareket edeceği öğrenildi. İkinci kafilenin 30 Mayıs son kafilenin ise 1 Haziran'da Malatya'dan kutsal topraklara gideceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya İl Müftülüğü'nden Hacı Adaylarına Seminer - Son Dakika

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