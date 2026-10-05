Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse, kent kültürünün korunmasını istedi - Son Dakika
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Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse, kent kültürünün korunmasını istedi

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Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse, kent kültürünün korunmasını istedi
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Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse, deprem sonrası yeniden yapılanmada kentin kültürel dokusunun korunması gerektiğini söyledi. Özköse, Malatyalıların neden ayrıldığını, dönmek isteyenlerin hangi engellerle karşılaştığını bilmenin çözümün ilk adımı olduğunu belirtti.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, kentin yeniden yapılanma süreci, göç hareketliliği ve Malatyalıların kendi şehirlerinde kalabilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremler sonrası konut, yol ve iş yerlerinin yeniden inşa edildiğini ancak şehrin kültürel dokusunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Özköse, "Malatya yeniden ayağa kalkarken kültürünü, komşuluğunu ve yaşam biçimini de korumamız gerekiyor. Evler, yollar ve dükkanlar yapılırken Malatya'yı Malatya yapan değerlerimizi gözden kaçırmayalım" ifadelerini kullandı.

"Malatyalıların neden ayrıldığını bilmeliyiz"

Kentte yaşanan göç hareketliliğinin mahalleler ve toplumsal yapı üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Özköse, Malatya'dan ayrılan vatandaşların yanı sıra farklı şehirlerden kente yerleşenlerin de bulunduğunu belirterek, "Malatyalıların neden ayrıldığını, dönmek isteyenlerin hangi engellerle karşılaştığını bilmek, çözümün ilk adımıdır" dedi.

Başka illerden Malatya'ya gelenlere yönelik ayrımcı bir yaklaşım içinde olmadıklarının altını çizen Özköse, "Kimseyi geldiği şehirden dolayı yargılamıyoruz. Ancak Malatya'ya yerleşen herkesin şehrimizin kültürünü tanıması ve ortak yaşamına sahip çıkması kıymetlidir" şeklinde konuştu.

İstihdamdan esnafın ayakta kalmasına kadar birçok başlığın şehrin sosyal yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Özköse, "Hemşehrilerimizin memleketinde kalabilmesi, iş bulabilmesi, esnafımızın ayakta durabilmesi ve mahalle hayatının yaşaması birbirinden ayrı düşünülemez" ifadelerini kullandı.

"El iyisi anlayışını artık bırakmamız gerekiyor"

Malatyalı bürokratlara da çağrıda bulunan Özköse, hemşehrilik dayanışmasının adalet ve liyakat çerçevesinde güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Malatyalı bürokratlarımızın da bu süreçte önemli bir sorumluluğu var. Bir de açık konuşalım: 'El iyisi' anlayışını artık bırakmamız gerekiyor. Başkasının derdine koşarken kendi hemşehrimizin sıkıntısını görmezden gelemeyiz. Adalet ve liyakat içinde gencimize, esnafımıza, memleketine dönmek isteyen ailemize sahip çıkmak sözde kalmamalı."

"Kendi şehrimizde birbirimizi aramayalım"

Malatya'nın geleceğinin, kentte yaşayan insanların kurabileceği hayatla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özköse, "Malatyalıların kendi memleketinde kendini yabancı hissettiği bir geleceği düşünmek bile üzücü. Bir gün kendi şehrimizde birbirimizi bulmak için 'Malatyalılar Derneği' kurmak zorunda kalmayalım. Malatya büyüsün, gelişsin; ama Malatyalıların evi olmaya devam etsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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