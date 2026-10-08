Malatya Yeşilyurt\'ta şantiyede çıkan yangında 30 konteyner zarar gördü

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında işçilerin barındığı yaklaşık 30 konteyner zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan ve şantiye çalışanlarının barınması amacıyla kullanılan konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bulunan diğer konteynerlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı meydan gelmedi ancak 30 konteyner yanarak zarar gördü.