Malazgirt'te Adliyesi'nde tayinleri çıkan savcı ve hâkime veda yemeği verdi - Son Dakika
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Malazgirt'te Adliyesi'nde tayinleri çıkan savcı ve hâkime veda yemeği verdi

02.07.2022 14:05
Malazgirt'te Adliyesi'nde tayinleri çıkan savcı ve hâkime veda yemeği verdi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesi ile tayinleri çıkan Cumhuriyet savcılarına ve hakimlerine veda yemeği düzenledi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesi ile tayinleri çıkan Cumhuriyet savcılarına ve hakimlerine veda yemeği düzenledi.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesi ile tayinleri çıkan Cumhuriyet savcılarına ve hakimlerine veda yemeği düzenledi. Yemeğin sonunda Malazgirt Adliyesi'ne yaptıkları katkılardan dolayı tayini çıkan Cumhuriyet Savcıları ve hakimlere hazirun tarafından başarı plaketi verildi. Kaymakam Demirer, tayini çıkan Cumhuriyet Savcılara ve hakimlere yeni görev yerinde başarılar diledi.

Programa Muş Vali Yardımcısı Mustafa Taş, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, tayini çıkan Cumhuriyet savcıları Furkan Çağrı Akar, Ömer Uysal, Büşar Aslan ve Hakimler Alparslan Karakaya, Berat Koçak, Zehra Merve Uysal, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, adliye personeli ve çok sayıda sevenleri katıldı. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, Malazgirt, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malazgirt'te Adliyesi'nde tayinleri çıkan savcı ve hâkime veda yemeği verdi - Son Dakika

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