Malazgirtli muhtar anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti - Son Dakika
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Malazgirtli muhtar anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti

09.04.2022 13:07
Malazgirtli muhtar anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) Başkanı Hasan Başaran, anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) Başkanı Hasan Başaran, anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti.

Malazgirt Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, ismini vermek istemeyen Trabzonlu bir işadamının gönderdikleri oyuncakları anasınıflarında eğitim gören minik öğrencilere oyuncak dağıttı. Muhtar ve dernek başkanı olan Hasan Başaran, ilçede yıllardır yürüttüğü çeşitli yardım kampanyaları ve mahalleye hayırseverlerin yardımıyla yaptırdığı cami ile tanınıyor. Muhtar Başaran, "Ben yılardır işadamlarıyla irtibata geçerek ilçede yardım kampanyalarına ön ayak oluyorum. Bizler veren elden alıp alan ele getiren onu mutlu eden veren eliz. Son olarak ta ismini vermek istemeyen Trabzonlu bir işadamıyla irtibata geçtim. Bize oyuncak gönderdi. Bende bu oyuncakları ana sınıflarda eğitim gören minik öğrencilere hediye ettim. Şahsım ve minik öğrencilerimiz nailleri adına değerli Trabzonlu işadamımıza teşekkür ederim" dedi.

Oyuncakları hediye alan minik öğrenciler mutluluklarını muhtar Hasan Başaran'a teşekkür ederek dile getirdiler. - MUŞ

Malazgirtli muhtar anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti
Malazgirtli muhtar anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti
Malazgirtli muhtar anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti
Malazgirtli muhtar anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti

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Hasan Başaran, Malazgirt, Muhtar, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malazgirtli muhtar anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye etti - Son Dakika


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