Maltepe Belediye Meclisi 2019-2024 Çalışma Toplantısı Sonlandı

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Maltepe Belediye Meclisi'nin 2019-2024 yıllarını kapsayan son çalışma toplantısı, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mart ayı olağan toplantısının açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Maltepe halkının beş yıldır emanet ettiği bu onurlu görevi, 31 Mart'taki yerel seçim sonrasında sandığın kararından çıkacak yeni arkadaşlarımıza onurla, gururla teslim edeceğiz" dedi.

Maltepe Belediye Meclisi'nde dönemin son çalışma toplantısı tamamlandı. Toplantıda, Maltepe'de 10 yıldan bu yana tüm ekonomik koşullara ve zorluklara karşın kronikleşmiş sorunlara el attıklarını belirten Başkan Kılıç, öncü belediyecilik çalışmalarını hayata geçirdiklerini söyledi.

Kılıç, ilçe halkının 2014 yılında verdiği yetkiyle Maltepe'yi birinci dönem geliştirdiklerini, ikinci dönem bu değişikliğin altını daha fazla doldurarak gelişmesine ve dönüşmesine ciddi katkı sunduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Maltepe Belediye Meclisi üyelerine verdikleri katkı için teşekkür ederim. Cumhuriyet Parkı'ndan başlayıp Kadıköy rıhtımında sona erecek hafif raylı tramvay projesinin ve M'EXPO projesinin yeni seçilecek meclis tarafından sürdürülmesini temenni ederim. 31 Mart yerel seçimleri bölgelerimizde yayılarak ülkemizin geleceğini aydınlatan demokrasi ışığı olacaktır. Bu ışığın bir hüzmesi Maltepemizi aydınlatmaya devam edecektir. Dilerim ki yeni seçilecek belediye başkanımız ve değerli meclis üyelerimiz Maltepe'de ektiğimiz sevgi ve kardeşlik tohumlarını yeşertmeye devam etsinler, kurutmasınlar çünkü kin öldürür, sevgi yaşatır. Yerel yönetimler demokrasimizin olmazsa olmazıdır. Kutuplaştırmayacağız, ayrıştırmayacağız çünkü başka Maltepe yok başka Türkiye yok. Adlarımız farklı olabilir ama soyadımız kocaman bir Türkiye. Müzakere, konuşma ve uzlaşma dilimizi asla kaybetmemeliyiz."

Kılıç, görevinin son günlerinde yerel yönetimlere talip olan isimlerle yan yana gelip başarılar dilediğini ve çalışmalarını sunduğunu paylaşarak sözlerini, şöyle tamamladı:

"BU BİR VEDA KONUŞMASI DEĞİL"

"10 yıl boyunca çalışma fırsatı bulduğum İçişleri Bakanlığı ve güvenlik teşkilatına, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet için yürüyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürü ayrıca bir borç biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na şahsım ve Maltepe halkı adına teşekkür ederim. On yıl boyunca çalıştığım belediye başkan yardımcılarına, emekçi belediye çalışanlarına, hiçbir seçimi kaybettirmeyen Maltepe halkına teşekkür ederim. Bu bir veda konuşması değil. Bu gök kubbenin altında tam bağımsız Türkiye için daha adil, demokratik Türkiye için bize düşen daha büyük sorumluluklar var. 31 Mart'tan sona yine hep beraber kol kola girip yeni destanlar yazmaya devam edeceğiz."

Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Meclis üyesi kadınlara ve çalışanlara karanfil dağıttı.