Maltepe Belediyesi\'nden İbadethanelere Dezenfekte Hizmeti

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Maltepe Belediyesi, Ramazan öncesi ilçedeki ibadethaneleri temizleyip dezenfekte etmeye başladı.

Maltepe Belediyesi 128 cami ve mescit, 1 kilise ve 1 cem evinde dezenfekte çalışmasına başladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün deneyimli ekiplerince başlatılan çalışmada ibadethanelerin içi, ortak kullanım alanları ve tuvaletler ilaçlandı. İbadethane yetkililerinin taleplerine göre de dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten ekipler ilçe genelinde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. - İSTANBUL