Maltepe'de 3 katı çöken binanın enkazından 8 kişi sağ çıkarıldı, 2 kişi öldü - Son Dakika
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Maltepe'de 3 katı çöken binanın enkazından 8 kişi sağ çıkarıldı, 2 kişi öldü

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Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın 3 katı sabah 05.40'ta çöktü; enkazdan 8 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi hayatını kaybetti. Çevredeki 4 bina tedbir amacıyla mühürlenirken, gece de süren arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında gece de devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, yıkılan binanın çevresindeki 4 bina da tedbir amaçlı mühürlendi.

Yıkımın yaşandığı sokak ve çevresi giriş çıkışlara kapatılırken, mahalle sakinlerinin bekleyişinin sürdüğü görüldü. Öte yandan olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma ve moloz tahliye işlemlerinin de başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de 3 katı çöken binanın enkazından 8 kişi sağ çıkarıldı, 2 kişi öldü - Son Dakika
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