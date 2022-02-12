Üye Girişi
Mamak Belediye Başkanı Köse, ilçe sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Köse, ilçe sakinleriyle bir araya geldi

12.02.2022 11:39
Mamak Belediye Başkanı Köse, ilçe sakinleriyle bir araya geldi

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğünlü hanımlarla bir araya geldi.

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğünlü hanımlarla bir araya geldi. Kutludüğün Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda hem ilçe genelinde gerçekleşen projeler hem de Kutludüğün Mahallesi özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğünlü hanımlarla bir araya geldi. Kutludüğün Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda hem ilçe genelinde gerçekleşen projeler hem de Kutludüğün Mahallesi özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Mamaklıların hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Köse, "Kadim mahallemizde çok güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Mamak'ı sahadan yönetmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini baz alarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, ilçemizde hem köy dokusunu hem de mahalle dokusunu koruyoruz. AK Parti Belediyeciliği anlayışı ile insanların temel ihtiyaçlarına hitap eden örnekleri ilçemizde bir bir sunmaya devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediye Başkanı Köse, ilçe sakinleriyle bir araya geldi

YORUMLAR
500

Murat Köse, Kutludüğün, Ankara, Mamak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mamak Belediye Başkanı Köse, ilçe sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:26 Kedi türleri hakkında ilginç bilgi! Savaşta tırnaklarını kılıç gibi kullanıp, rakibi bertaraf ediyorlar
11:24 Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi
11:17 Kritik toplantıda gündem elektrik faturaları! İndirimler için masaya üç formül yatırıldı
11:08 6 muhalefet lideri bu akşam bir araya gelecek? Akıllardaki tek soru, oturma düzeni krizini nasıl aşacaklar?
10:54 Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı
10:51 Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı
10:47 Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 11:45:16. #1.12#
SON DAKİKA: Mamak Belediye Başkanı Köse, ilçe sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement