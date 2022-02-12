Mamak Belediye Başkanı Köse, ilçe sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğünlü hanımlarla bir araya geldi. Kutludüğün Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda hem ilçe genelinde gerçekleşen projeler hem de Kutludüğün Mahallesi özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğünlü hanımlarla bir araya geldi. Kutludüğün Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda hem ilçe genelinde gerçekleşen projeler hem de Kutludüğün Mahallesi özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Mamaklıların hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Köse, "Kadim mahallemizde çok güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Mamak'ı sahadan yönetmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini baz alarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, ilçemizde hem köy dokusunu hem de mahalle dokusunu koruyoruz. AK Parti Belediyeciliği anlayışı ile insanların temel ihtiyaçlarına hitap eden örnekleri ilçemizde bir bir sunmaya devam ediyoruz" dedi. - ANKARA