Mamak Belediyesi Ramazan Ayı Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Mamak Belediyesi Ramazan Ayı Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri Devam Ediyor

24.04.2022 14:50
Mamak Belediyesi Ramazan Ayı Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri Devam Ediyor

Mamak Belediyesi, her hafta sonu sosyal medya ve youtube hesaplarından düzenlediği “Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri” ile ramazan sohbetlerine devam ediyor.

Mamak Belediyesi, her hafta sonu sosyal medya ve youtube hesaplarından düzenlediği "Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri" ile ramazan sohbetlerine devam ediyor.

Programın bu haftaki konuğu ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü oldu.  Moderatörlüğünü Uğur Arslan'ın yaptığı yaklaşık 2 saat süren programda, Turgay Tanülkü tiyatroya, sanata, şiire, hayata dair görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi'nin öğrencilerinden biri olan tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü anılarını paylaştı. Musiki Muallim Mektebi'nde 5 yıl eğitim alan Turgay Tanülkü yine bu tarihi ve kendisi için çok kıymetli olan yapıda sanat dolu bir sohbette bulunduğundan memnuniyetini dile getirdi.

"BİRBİRİNDEN KIYMETLİ KONUKLARIMIZLA RAMAZAN AYININ GÜZELLİKLERİNİ AKTARIYOR"

Ramazan ayında Mamaklıların hoşça vakit geçirmeleri amacıyla özel programlar hazırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ramazan ayının ruhuna uygun programlarımızla hemşerilerimizin evlerine konuk olmaya devam ediyoruz. Birbirinden kıymetli konuklarımızla ramazan ayının güzelliklerini aktarıyor, hayatın her alanında hemşerilerimize gerek dijital ortamlarda gerekse reel ortamlarda ulaşıyoruz" dedi.

YORUMLAR
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Mamak Belediyesi, Turgay Tanülkü, Musiki, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Mamak Belediyesi Ramazan Ayı Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri Devam Ediyor - Son Dakika


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