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Mamak'taki Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Mamak'taki Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi açılış için gün sayıyor

16.12.2021 11:47
Mamak'taki Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi açılış için gün sayıyor

Mamak'ın Büyük Kayaş Mahallesi'nde yer alan Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi, 18 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de hizmete açılıyor.

Mamak'ın Büyük Kayaş Mahallesi'nde yer alan Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi, 18 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de hizmete açılıyor.

Vatandaşların sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlayacak projelerin başında gösterildiği millet kıraathanelerinin sayıları Mamak'ta gün geçtikçe artıyor. Gelenek ve kültürü yansıtan millet kıraathanelerine Mamak Belediyesi bir yenisini daha ekliyor.

Millet kıraathanelerinin vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yüzlerce yıllık medeniyet geçmişimizden gelen kıraathane geleneği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde günümüze taşındı. Mamak Belediyesi olarak hizmete açtığımız millet kıraathanelerimiz kültürün yaşatıldığı, hemşerilerimizin ve özellikle gençlerimizin birbirleriyle hasbihal ettiği, eğlendiği, kültür ve sanat etkinliklerinin yer aldığı, vatandaşlarımızın zamanlarını güzel geçirdiği mekanlar olarak hizmet veriyor. Bu kültür halkasına bir yenisini daha ekliyor, tüm vatandaşlarımızı açılışımıza bekliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Mamak'taki Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi açılış için gün sayıyor

Mamak Belediyesi, Cumartesi, Aralık, Çınar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mamak'taki Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi açılış için gün sayıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mamak'taki Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi açılış için gün sayıyor - Son Dakika
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