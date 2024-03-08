Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 8 Mart'ı kutladı

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Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 41 kadınla halay oynayarak kutladı.

9 Mart'ta Pinhani konseriyle açılacak Manavgat'ın 4. Araç Köprüsü üzerinde 2 gün boyunca performanslarını sergileyen Halk Oyunları ekibi, çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Manavgat'ın yeni araç köprüsü ile Manavgat'ın iki yakası bir kez daha birleşirken, kadınlar da köprü üzerinde el ele birlik – beraberlik mesajı verdiler. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de kadınların 8 Mart coşkusuna eşlik etti.

"KADINSIZ TOPLUM EKSİKTİR"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kadınların toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Başkan Sözen, "Öncelikle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu ve mutlu olsun. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir'. Türk kadını, istiklal savaşımızda erkeklerle birlikte savaşmış, cephenin her yerinde yer almış onur ve namus timsalidir. Tüm kadınlarımıza eşit, adil ve mutlu yarınlar diliyorum. Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında emeği ve özgürlüğü için savaşan, yaşamı var eden, anlamlandıran, tüm kadınları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca, böylesine anlamlı bir etkinliği Manavgat'ımıza yeni kazandırdığımız köprümüzde yapmak bizim için onur verici. Halk Oyunları Topluluğumuzda yer alan tüm kadınlarımıza ve sevgili Emrah Hocama bu muhteşem kutlama için teşekkür ediyorum" dedi.