Yerel

Manavgat Belediyesi, muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı Sergi Alanı'nda vatandaşlara 5 bin kase aşure dağıtıldı. Etkinlikte Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, aşureleri elleriyle doldurup ikram etti. Başkan Kara, etkinlik boyunca vatandaşlarla hem aşure yedi hem de uzun uzun sohbet etti. Aşure ikramının ardından konuşan Başkan Kara, "Birlik ve beraberliğin, bir arada olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Aşure, toplumumuzun dayanışma içinde olması, mutluluklarını, derdini paylaşmasının bir örneğidir. Aşure, paylaşmanın ve birlikteliğin simgesidir. Bugün burada bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerle hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de toplumsal dayanışmamızı pekiştiriyoruz. Bu ayın getirdiği barış ve hoşgörü ruhu, bizlere bir kez daha birlikte hareket etme ve birlikte yaşama iradesini hatırlatır" dedi.

Düzenlenen aşure etkinliğine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA