Manavgat Belediyesi'nden Emekli Çalışanlara Teşekkür Yemeği - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi'nden Emekli Çalışanlara Teşekkür Yemeği

Manavgat Belediyesi\'nden Emekli Çalışanlara Teşekkür Yemeği

Manavgat Belediyesi, emekli çalışanları için düzenlenen teşekkür yemeğinde, onların katkılarını ve hizmetlerini kutladı. Başkan Dr. Niyazi Nefi Kara, emekli personellere plaket vererek teşekkür etti.

27.02.2025 10:24  Güncelleme: 10:32
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Manavgat Belediyesi, yıllarca belediyeye ve Manavgat'a hizmet veren emekli çalışanları için teşekkür yemeği düzenledi.

Manavgat Belediyesi tarafından bir otel'de gerçekleştirilen geceye, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Emekli çalışanlar bir araya gelerek hem hatıralarını paylaştı hem de meslek hayatlarını noktalamanın gururunu yaşadı. Emekli personellere belediyeye ve kente kattıkları değer için teşekkür eden Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, emekli çalışanlara plaket takdim etti.

Emekli çalışanlara plaket verildi

Manavgat'ın gelişmesinde emekli olan personelin büyük katkısı bulunduğunu belirten Kara: "Belediyemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin özverili çalışmaları ve alın teriyle Manavgat'ımız daha yaşanabilir bir kent. Manavgat'ın gelişmesinde hizmetlerinizin büyük katkısı var. Emeklilik hayatınızın sağlıklı ve mutlu olmasını diliyorum" dedi. Emekli çalışanlar kendileri için düzenlenen bu anlamlı organizasyonun mutluluğunu yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat Belediyesi'nden Emekli Çalışanlara Teşekkür Yemeği - Son Dakika

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