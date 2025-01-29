Manavgat Belediyesi Selzedelere Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Selzedelere Yardım Eli Uzatıyor

Manavgat Belediyesi Selzedelere Yardım Eli Uzatıyor

Manavgat Belediyesi, 21 Aralık 2024'teki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara beyaz eşya ve mobilya yardımında bulundu. Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli yardımların yapılacağını açıkladı.

29.01.2025 15:13  Güncelleme: 15:19
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Manavgat Belediyesi, 21 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen sel afetinden etkilenen vatandaşlara beyaz eşya ve mobilya yardımında bulundu.

Manavgat Belediyesi, 21 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen sel afetinden etkilenen vatandaşların talepleri üzerine beyaz eşya ve mobilya yardımında bulundu. Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sel felaketinden etkilenen vatandaşların evlerinde yaptıkları hasar tespiti sonucunda eksikleri tespit edilen evlere buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak, koltuk takımı ve temel ihtiyaç malzemeleri teslim edildi.

İhtiyaçlar belirlenip vatandaşlara ulaştırıldı

Vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve yardımların artarak devam edeceğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için selden etkilenen mahallelerde ev ev gezip incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz ihtiyaçları belirleyip, gerekli eşyaları vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat Belediyesi Selzedelere Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika

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