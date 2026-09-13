Manavgat\'ta 15 hükümlü park ve plajlarda gönüllü çevre temizliği yapıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün "Gönüllü Çalışma Modeli" kapsamında Manavgat Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler, Manavgat Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliği protokolü doğrultusunda çevre temizliği ve düzenleme çalışmalarına katılıyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil'in değerlendirmeleri doğrultusunda sürdürülen uygulama kapsamında, gönüllü hükümlülerin katılımıyla 28 Ağustos 2026 tarihinde başlatılan çalışmalar, belirlenen alanlarda haftada üç gün düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Çalışmalara Manavgat Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 15 hükümlü, tamamen kendi özgür iradeleriyle katılıyor. Hükümlüler, Manavgat Belediyesine bağlı park, plaj ve mesire alanlarında temizlik ve çevre düzenlemesi yaparak ortak kullanım alanlarının daha temiz ve düzenli hale getirilmesine katkı sağlıyor.

Amaç topluma yeniden kazandırmak

Ceza infaz sisteminin temel amacının bireyi toplumdan soyutlamak değil, yeniden topluma kazandırmak olduğu vurgulanırken, "Gönüllü Çalışma Modeli"nin de bu anlayışın önemli uygulamalarından biri olduğu ifade ediliyor. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla hükümlülerin kişisel sorumluluk duygularının geliştirilmesi, sosyal sorumluluk ve çevre bilincinin güçlendirilmesi ve topluma yeniden uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yönetmeliğin 92. maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda, açık kurumlardaki hükümlülerin istekli olmaları halinde kurum dışındaki eğitim, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve temizlik faaliyetlerine katılabilmelerine imkan sağlanıyor.

Ceza infaz kurumları ile toplum arasında köprü

Manavgat'ta hayata geçirilen uygulamanın yalnızca çevre temizliğiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda hükümlülerin toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine de katkı sunduğu belirtiliyor. Çalışmalar sayesinde hükümlüler; sorumluluk alma, dayanışma ve kamu yararı bilincini geliştirirken, toplum ile ceza infaz kurumları arasındaki önyargıların kırılmasına yönelik de önemli bir adım atılıyor. Hükümlülerin emekleriyle Manavgat Belediyesi bünyesindeki ortak kullanım alanları daha temiz ve düzenli hale gelirken, uygulamanın ceza infaz sürecinin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma yönünü de ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

Manavgat'taki "Gönüllü Çalışma Modeli", cezalandırmanın ötesinde sorumluluk, emek, dayanışma ve toplumsal uyum anlayışını öne çıkaran örnek bir uygulama olarak çalışmalarına devam ediyor.