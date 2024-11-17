Mandalina Satışları Düşüşte - Son Dakika
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Mandalina Satışları Düşüşte

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Kozan'da mandalina alım satımı yapan İbrahim Savrun, ekonomik zorluklar nedeniyle satışların düştüğünü belirtti.

17.11.2024 12:27
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Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA)- Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina alım satımı yapan İbrahim Savrun, "Eskiden rahat 4- 5 kilo alıyorlardı şu an bir kilo, iki kilo insanlar fazla da evine bir şey alamıyor ekonomik durumlardan dolayı, maliyetlerden dolayı. Mandalina satışımız şu an eskisi gibi değil. Geçen seneye nazaran bu sene daha kötü diyebilirim" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesi Bucak köyünde mandalina ve hurma bahçesi kiralayarak alım satımını yapan pazar esnafı İbrahim Savrun, satışların bu yıl düşük olduğunu ifade etti. İbrahim Savrun, şöyle konuştu:

"Şu an Kozan Bucak'ta narenciye işi yapıyoruz, şu an bahçemizdeyiz. Mandalina toplatıyoruz burada. Biz bu işin alım satımını yapıyoruz, pazarcıyız aynı zamanda. Yaklaşık şu an bulunduğumuz bahçemize 500 bin lira kadar para bağladık. Aynı zamanda hurma ağacımız var 450 kök kadar, 450 bin lira da orayı mal ettik, şu an bir milyona yakın bir maliyetimiz var. Şu an onun mücadelesini verip bağladığımız parayı çıkartmaya çalışıyoruz bu şartlarda. Mandalina satışımız şu an 25 lira. Bahçede diyorlar hani '10 lira'. Bunun nakliyesi var, işçiliği var, buraya geliyoruz bir sürü emek ediyoruz. Bahçenin bakımı var ilacı var. Bir sürü bizim burada emeğimiz var. Nakliyesi var işçisi var söylediğim gibi yine. Yıllardan beri biz bu Kozan Bucak'ta narenciye işi yapıyoruz aynı zamanda pazar işimiz var. İleride de limon, portakal zamanı geldiğinde de şu anda onu araştırması içerisindeyiz. Limon da alacağız portakal da alacağız. Şu an bizi 25 lira zar zor kurtarıyor. Emeğimizin karşılığını çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen sene bundan çok çok iyiydi. Bu sene şartlar, ekonomi, yani işçi maliyetleri, yakıtımız, anlatamadığım bir sürü şeyler. Eskiden rahat 4- 5 kilo alıyorlar da şu an bir kilo, iki kilo insanlar fazla da evine bir şey alamıyor ekonomik durumlardan dolayı, maliyetlerden dolayı. Mandalina satışımız şu an eskisi gibi değil. Geçen seneye nazaran bu sene daha kötü diyebilirim."

Mandalina Satışları Düşüşte
Kaynak: ANKA

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