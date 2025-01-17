Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çağrı Hattı Yenileme - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çağrı Hattı Yenileme

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden Çağrı Hattı Yenileme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için çağrı hattı numarasını değiştirerek 153 numarasını aktifleştirdi. Vatandaşlar artık 153'ü tuşlayarak belediye ile iletişim kurabilecek.

17.01.2025 13:08  Güncelleme: 13:11
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa sunduğu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak ve taleplere daha hızlı yanıt verebilmek için çağrı hattı numarasını yeniliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için çağrı hattı numarasını yeniliyor. 444 99 45 numaralı hat yerine artık 153'ü tuşlayan vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kolaylıkla iletişime geçebilecek. Manisa'nın 16 ilçesinde 153 numaralı hat aktif olurken, Demirci ilçesinde ise 444 99 45 numaralı hat ile hizmet verilmeye devam edilecek. Vatandaşlar MASKİ ve cenaze işlemleri için de yine 153 nolu hattı arayacaklar.

Manisalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Çok haneli telefon numaralarını akılda tutmak ve tuşlamak her vatandaşımız için aynı derecede kolay olmuyor. Hizmetlerde öncelik tanımamız gereken gruplar bu nedenle çoğu zaman bize ulaşmakta zorluk çekiyor. Biz hizmetlerimizi Manisalıların yaşam konforunu artırmak için hayata geçiriyoruz. Bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, belediye ile vatandaşın arasındaki mesafeyi kısaltmak adına bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Artık vatandaşlarımız bize 444 99 45 numaralı hat yerine telefonlarından 153'ü tuşlayarak bize kolaylıkla ulaşacaklar. Manisa Büyükşehir Belediyesi artık '3 tuş' kadar yakınınızda" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çağrı Hattı Yenileme - Son Dakika

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