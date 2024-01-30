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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fransa deplasmanında galibiyet aldı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fransa deplasmanında galibiyet aldı

FIBA Europe Kupası 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk galibiyetini Fransa deplasmanında BCM Gravelines Dunkerque'yi 80-73 yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çeyka temsilcisi ERA Nymburk'la karşı karşıya gelecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fransa deplasmanında galibiyet aldı
30.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:50
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FIBA Europe Kupası 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk galibiyetini Fransa deplasmanında BCM Gravelines Dunkerque'yi 80-73 yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Çeyka temsilcisi ERA Nymburk'la karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Grupta Nymburk çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alıp lider durumda.

Manisa temsilcisi ise 1 galibiyet, 3 yenilgi ile son sırada. Yeşil-beyazlılar deplasmanda 84-62 mağlup olduğu rakibini dize getirerek çeyrek final şansını korumayı hedefliyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor sahadan yenilgiyle ayrılması halinde Avrupa macerasına nokta koyacak. Yeşil-beyazlı ekipten Sinan Sağlam dışında eksik yok.

Kaynak: DHA
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