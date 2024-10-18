Manisa\'da 2024 Yılı Yatırım Programı Değerlendirildi

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Manisa'da 2024 yılı yatırım programı 3. dönem uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, toplam tutarı 43 milyar 797 milyon TL olan 469 kamu yatırım projesinin uygulamada olduğu vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Erhan Günay, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vahdettin Özkan, yatırım programları üzerinde değerlendirme yapacaklarını belirterek, "Manisa'da toplam tutarı 43 milyar 797 milyon TL olan 469 kamu yatırım projemiz var, bunlardan 318'i merkezi idareye, bakanlıklarımıza ait, 151'i belediyelerimize ait. Projeler için önceki yıllarda 6 milyar 397 milyon TL harcama yapılmış, 2024 yılı için bu projelere toplam 10 milyar 657 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Üçüncü dönem sonu itibariyle 6 milyar 728 milyon TL ödenek harcanarak, harcama oranı yüzde 63 olarak gerçekleşmiştir. Projelerimizden 154 tanesi bitmiş durumda. Devam eden 224 projemiz var. Bunların hepsinin yıl içerisinde bitmesi öngörülüyor. İhale aşamasında olan 18 projemiz var." dedi.

Yatırım programında olduğu halde hukuki, arsa temini gibi sorunlar sebebiyle hiç başlanamamış 68, tasfiye edilmiş 5 projenin olduğunu da söyleyen Vali Özkan, bu sayının minimum düzeyde tutulabilmesi amacıyla neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.

İlçe belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi vereceğini aktaran Vali Özkan, diğer kurumlarla koordinasyonu gerektiren durumlar üzerinde odaklanıp değerlendirmelerde bulunulacağını ve yürütülen çalışmaları yakından takip edeceklerini de ifade etti.

Toplantı, il genelinde devam eden yatırımlara ilişkin bilgi verilmesi, ilçelerin ve kurumların taleplerinin alınması ve koordinasyon gerektiren hususların değerlendirilmesi ile sona erdi. - MANİSA