Kula'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kula'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Kula\'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde görev yaptığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Ramazan Topal, gözyaşları arasında defnedildi. Topal için düzenlenen törene sağlık camiası ve ailesi katıldı.

08.05.2024 19:43
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Manisa'nın Kula ilçesinde hastanede görev başında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kula Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve geçtiğimiz günlerde görevi başında geçirdiği beyin kanaması sonucu görev yaptığı kurumda ilk müdahalesi yapılan Ramazan Topal, sevk edildiği Salihli Devlet Hastanesi'nde önceki gece yaşam mücadelesini kaybetti. Topal için bugün görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca'nın da katıldığı törende genç yaşta hayata gözlerini yuman Ramazan Topal için helallik alındı. Tören esnasında genç güvenlik görevlisinin çalışma arkadaşları, Topal'ın tabutunun üzerine güller koyup gözyaşı döktü. Törene katılan Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, birer konuşma yaparak sağlık camiası ve Topal ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ramazan Topal'ın cenazesi, törenin ardından Süleyman Şah Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında Topal'ın ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazını ise Topal'ın imam olan amcası Mahmut Topal kıldırdı. Genç güvenlikçi, okunan duaların ardından gözyaşları arasında Kula Asri Mezarlığı'na defnedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kula'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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