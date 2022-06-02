Manisa'da bir ilçeyi sel vurdu - Son Dakika
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Manisa'da bir ilçeyi sel vurdu

02.06.2022 12:34

Manisa'da bir ilçeyi sel vurdu Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'den taşına anında müdahale Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Demirciköy mahallesinde aşırı yağış nedeniyle köyün içerisinden geçen dere taştı.

Manisa'da bir ilçeyi sel vurdu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'den taşına anında müdahale

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Demirciköy mahallesinde aşırı yağış nedeniyle köyün içerisinden geçen dere taştı. Can kaybının yaşanmadığı su taşkınına Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale ederek olabilecek zararların önüne geçti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle, Demirciköy mahallesinin içinden geçen dere yatağında taşkın meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, dere yatağı üzerine kurulan mahallede yaşanan taşkın ve su baskınlarına anında müdahale ederek dere yataklarındaki su akışını ve yolları güvenli hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, mahalle içindeki sokaklarda iş makineleri ile yolları açtı. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri sel sularından kaynaklı kopan içme suyu hatlarına müdahale ederek tamiratlarını gerçekleştirdi. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise tıkanan menfezleri açtı. Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir ekipler ile birlikte mahalledeki çalışmalara eşlik ederek, muhtar ve vatandaşlara Büyükşehir ve MASKİ'nin yanlarında olduğunu belirtti. Büyükşehir ve MASKİ ekipleri mahallede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması adına teyakkuzda.

Manisa'da bir ilçeyi sel vurdu
Manisa'da bir ilçeyi sel vurdu
Manisa'da bir ilçeyi sel vurdu
Manisa'da bir ilçeyi sel vurdu

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hisarcık, Manisa, Yerel, Son Dakika

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