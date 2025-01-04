Manisa'da Kadınlara Yönelik Sosyal ve Kültürel Projeler Devam Ediyor - Son Dakika
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Manisa'da Kadınlara Yönelik Sosyal ve Kültürel Projeler Devam Ediyor

Manisa\'da Kadınlara Yönelik Sosyal ve Kültürel Projeler Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerle toplumsal hayata eşit katılımı sağlamak amacıyla 'Adım Adım Kula' projesini başlattı. Katılımcılar, Kula'nın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etti.

04.01.2025 12:45  Güncelleme: 12:47
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplumsal hayata eşit katılımı sağlamak üzere kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlerine ara vermeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Adım Adım Manisa" projesinin ardından, "Adım Adım Kula" projesi de başladı. Toplumsal hayata eşit katılımı sağlamak üzere kadınlara yönelik hazırlanan projelerde aynı zamanda kentin köklü tarihi mirasının tanıtılması amaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi görevlileri eşliğinde Kula'ya getirilen kafile, Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Jeolojik geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Kula Peri Bacaları, tarihi camiler, Kula evleri ve Tarihi Beyler Evi gibi önemli mekanları ziyaret etti. Gezi sırasında Kula'nın eşsiz güzellikleri çekilen fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirildi. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan Tarihi Beyler Evi, büyük ilgi gördü. Gezinin sonunda kadınlar, bu anlamlı etkinlik için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Kadınlara Yönelik Sosyal ve Kültürel Projeler Devam Ediyor - Son Dakika

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