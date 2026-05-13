Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Su Faturalarında İndirim Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Su Faturalarında İndirim Müjdesi

13.05.2026 09:45  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, su faturalarında ortalama yüzde 15 oranında indirime gidileceğini ve su tüketim kademelerinde yapılacak değişikliklerle faturaların aşağı çekileceğini duyurdu.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, su faturalarında ortalama yüzde 15 oranında indirime gidileceğini belirterek, su tüketim kademelerinde yapılacak değişiklikle faturaların aşağı çekileceğini açıkladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı birinci olağan genel kurulu toplantısının ilk oturumunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirdi. Genel kurulun açılışında konuşan Başkan Dutlulu, su faturalarında ortalama yüzde 15 oranında indirime gidileceğini açıkladı. Planlanan düzenlemenin detaylarını aktaran Dutlulu, su tüketim kademelerinde yapılacak değişiklikle faturaların aşağı çekileceğini belirtti. Birinci kademenin 10 metreküpten 12 metreküpe, ikinci kademenin ise 20 metreküpten 22 metreküpe çıkarılacağını ifade eden Dutlulu, bu hamleyle toplamda 48 bin 786 abonenin ödemelerinde hissedilir bir düşüş yaşanacağını söyledi. Ayrıca abonelik süreçlerindeki mali yükü hafifletmek adına depozito bedellerinde 5 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanacağını belirten Başkan Dutlulu, özellikle mekanik sayaca geçmek isteyen vatandaşların üzerindeki maliyet baskısını azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

SU MALİYETİ KALICI OLARAK DÜŞECEK

Artan elektrik maliyetlerine rağmen halkı koruyan bir politika izlediklerini vurgulayan Başkan Dutlulu, suyun maliyetinin çok altında bir bedelle vatandaşa ulaştırıldığını söyledi. Şehrin su sorununu kökten çözmek için baraj yatırımlarının kritik önemde olduğunu hatırlatan Dutlulu, Gürdük Barajı'nın isale hattının tamamlanmasıyla Akhisar'ın sorununun çözüleceğini, Manisa merkez için de yeni baraj projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. Desteklerinden dolayı AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teşekkür eden Dutlulu, baraj yatırımlarının artmasıyla birlikte su maliyetlerinin de kalıcı olarak düşeceğini sözlerine ekledi.

7/24 KESİNTİSİZ HİZMET VURGUSU

Genel kurulda faaliyet raporuna ilişkin sunum yapan MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ise mali disiplin ve kaynak yönetimine dikkat çekti. 1 milyon 477 bin nüfusa 2 bin 261 personel ile kesintisiz hizmet verdiklerini belirten Kılıç, iklim değişikliği ve kuraklık tehdidine karşı su arzı güvenliğini en stratejik hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Olağan genel kurulunun 17 gündem maddesinin karara bağlanacağı ikinci oturumu, 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Su Faturalarında İndirim Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:09:41. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Su Faturalarında İndirim Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.