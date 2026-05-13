Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Su Faturalarında İndirim Müjdesi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, su faturalarında ortalama yüzde 15 oranında indirime gidileceğini belirterek, su tüketim kademelerinde yapılacak değişiklikle faturaların aşağı çekileceğini açıkladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı birinci olağan genel kurulu toplantısının ilk oturumunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirdi. Genel kurulun açılışında konuşan Başkan Dutlulu, su faturalarında ortalama yüzde 15 oranında indirime gidileceğini açıkladı. Planlanan düzenlemenin detaylarını aktaran Dutlulu, su tüketim kademelerinde yapılacak değişiklikle faturaların aşağı çekileceğini belirtti. Birinci kademenin 10 metreküpten 12 metreküpe, ikinci kademenin ise 20 metreküpten 22 metreküpe çıkarılacağını ifade eden Dutlulu, bu hamleyle toplamda 48 bin 786 abonenin ödemelerinde hissedilir bir düşüş yaşanacağını söyledi. Ayrıca abonelik süreçlerindeki mali yükü hafifletmek adına depozito bedellerinde 5 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanacağını belirten Başkan Dutlulu, özellikle mekanik sayaca geçmek isteyen vatandaşların üzerindeki maliyet baskısını azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

SU MALİYETİ KALICI OLARAK DÜŞECEK

Artan elektrik maliyetlerine rağmen halkı koruyan bir politika izlediklerini vurgulayan Başkan Dutlulu, suyun maliyetinin çok altında bir bedelle vatandaşa ulaştırıldığını söyledi. Şehrin su sorununu kökten çözmek için baraj yatırımlarının kritik önemde olduğunu hatırlatan Dutlulu, Gürdük Barajı'nın isale hattının tamamlanmasıyla Akhisar'ın sorununun çözüleceğini, Manisa merkez için de yeni baraj projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. Desteklerinden dolayı AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teşekkür eden Dutlulu, baraj yatırımlarının artmasıyla birlikte su maliyetlerinin de kalıcı olarak düşeceğini sözlerine ekledi.

7/24 KESİNTİSİZ HİZMET VURGUSU

Genel kurulda faaliyet raporuna ilişkin sunum yapan MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ise mali disiplin ve kaynak yönetimine dikkat çekti. 1 milyon 477 bin nüfusa 2 bin 261 personel ile kesintisiz hizmet verdiklerini belirten Kılıç, iklim değişikliği ve kuraklık tehdidine karşı su arzı güvenliğini en stratejik hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Olağan genel kurulunun 17 gündem maddesinin karara bağlanacağı ikinci oturumu, 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.