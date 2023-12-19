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Manisa'da tır, demir yüklü traktöre çarptı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da tır, demir yüklü traktöre çarptı: 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tırın aynı yöne giden demir yüklü traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda traktör römorku şarampole devrilirken, tır karşı şeride geçti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da tır, demir yüklü traktöre çarptı: 2 kişi yaralandı
19.12.2023 - 20:27,
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Manisa'da tır, demir yüklü traktöre çarptı: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tırın aynı yöne giden demir yüklü traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönüne ilerleyen G.Y. yönetimindeki 35 AHV 084 plakalı tır, Piyadeler mevkiinde aynı yönde ilerleyen demir yüklü İ.A. idaresindeki 45 K 3334 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork traktörden ayrılırken, karşı şeride geçen traktör bariyerlere çarparak durabildi, römork ise şarampole devrildi. Traktörde yüklü olan demirler yola savrulurken, tır da karşı şeride geçtikten sonra durabildi.

İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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