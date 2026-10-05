Manisa Kırkağaç\'ta 14 yaşındaki Haluk Alev, 1,5 yılda hafız olup icazet aldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 14 yaşındaki Haluk Alev, 1 buçuk yılda hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı. Hafızın ailesi tarafından verilen hayır yemeğinde mahalle sakinleri bir araya gelirken, Haluk Alev gelecekte kamu yönetimi veya siyaset okuyup bakan olmayı hedeflediğini söyledi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Ali Fakı Mahallesi'nde yaşayan Dilek ve İsmail Alev çiftinin tek oğulları Haluk Alev, 1 buçuk yıllık eğitim sürecinin ardından hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı.

Oğullarının hafız olmasının sevincini mahalle sakinleriyle paylaşmak isteyen Dilek ve İsmail Alev çifti, komşuları ve dostları için hayır yemeği düzenledi. Gün boyunca çok sayıda kişinin katıldığı programda hafız Haluk Alev tebrik edildi. Programa katılanlar, Haluk Alev'e para ve altın takarak mutluluğuna ortak oldu.

Program, din görevlileri Hasan Hüseyin Türker, Mehmet Ali Özyaka ve Yakup Açıkgöz tarafından Kur'an-ı Kerim, ilahi ve mevlit okunmasıyla başladı. Programın duasını Kırkağaç Ayanzade Kur'an Kursu Derneği Başkanı Muzaffer Avcı yaptı. Emekli din görevlisi Necati Kavalcı ise hafızlığın önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

1 buçuk yılda hafızlığını tamamladı

Ayanzade Kur'an Kursu Hafızlık Hocası Mustafa Durhan, hafızlığını 1 buçuk yılda tamamlayan Haluk Alev'e icazet belgesini vererek tebrik etti.

14 yaşında hafız olan Haluk Alev, yaşadığı mutluluğu anne ve babasının yanı sıra programa katılan mahalle sakinleriyle paylaştı. Hayır programında katılımcılara kapama, çorba, kavurma, pilav, keşkek, nohut, ayran, turşu ve höşmerim ikram edildi. Hafızın babası İsmail Alev, programa katılanlara teşekkür etti.

"Bakan olmayı düşünüyorum"

Hafızlığını tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Haluk Alev ise gelecekteki hedefini de açıkladı. Bu yıl İmam Hatip Lisesi'ne başladığını belirten Alev, "Bitirince kamu yönetimi ya da siyasal okumak istiyorum. Ben de İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi gibi bakan olmayı düşünüyorum" dedi.