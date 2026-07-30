Manisa’nın yeni yerleşim yeri Akgedik’te yollar yenileniyor - Son Dakika
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Manisa’nın yeni yerleşim yeri Akgedik’te yollar yenileniyor

Manisa’nın yeni yerleşim yeri Akgedik’te yollar yenileniyor
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi’nde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve kaldırımları yeniliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve kaldırımları yeniliyor. Ekipler, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde altyapı kuruluşlarının çalışmaları sonrası zarar gören yol ve kaldırımları yenileme çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Telekom, MASKİ ve diğer altyapı kurumlarının kazıları nedeniyle bozulan üstyapılar etaplar halinde onarılıyor.

Mahalle genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla yıpranan parke taşları, kaldırımlar ve yol kaplamaları yenilenirken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım ve yenileme çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor.

"Bozulan alanları hızla eski haline getiriyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürü Yılmaz Uçar, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolların kent genelinde yenilendiğini belirterek, "Telekom, MASKİ ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve kaldırımları etap etap yeniliyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkilemeden üstyapıyı en kısa sürede güvenli ve konforlu hale getirmek. Akgedik Mahallemizde de ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Akgedik Mahallesi Muhtarı Semih Kurşunlu ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan bozulmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızla gideriliyor. Çalışmalar düzenli şekilde takip ediliyor. Asfalt yollarımızdaki gerekli onarımlar da kısa süre içinde yapılacak. Mahallemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa’nın yeni yerleşim yeri Akgedik’te yollar yenileniyor - Son Dakika

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