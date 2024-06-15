Manisa protokolü bayramlaştı

Yerel

Manisa'da Kurban Bayramı dolayısıyla Manisa Valiliğinde ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende protokol üyeleri bayramlaştı.

Manisa Valiliği ev sahipliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Manisa Polisevinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri bir araya gelerek bayramlaştı.

Törende konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayan, manevi değerlerimizden olan bir Kurban Bayramı'nı daha, hep birlikte huzur ve güven içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramının; ailelerimize, milletimize, İslam Alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bu özel günler, köklü kültürel değerlerimizin bir yansıması olarak, yardımlaşma ve dayanışmanın doruk noktasında yaşandığı zamanlardır. Bayramlar, kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının pekiştiği ve manevi değerlerimizin daha da güçlendiği müstesna günlerdir. Bu mübarek günler vesilesiyle, yardımlaşma ve kardeşlik duygularımızı pekiştirerek pek çok insanın yüzünü güldürebiliriz. Peygamber Efendimiz, 'Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil' demiştir. Bu sebeple kurban ibadeti, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın bir ifadesidir. Bayramlar, aynı zamanda geçmişe dönüp hatıralarımızı tazeleme ve geleceğe dair umutlarımızı yenileme zamanıdır. Bununla beraber bayramlar; millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı boyunca, her zaman olduğu gibi büyüklerimizi, şehit ailelerini, gazilerimizi, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, engellilerimizi ve hastalarımızı ziyaret ederek bayram sevincini onlarla da paylaşmalıyız. Bu ziyaretler, sadece onların değil, bizlerin de manevi dünyasını zenginleştirecek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirecektir. Bayramın anlam ve önemini daha derinden idrak edebilmemiz için bu tür ziyaretlerin önemi büyüktür" dedi.

Bayramlaşma törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MANİSA