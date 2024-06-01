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(MANİSA) - Hayatını Hayatını Manisa 'yı ağaçlandırmaya adayan ve yaşamı boyunca binlerce fidanı toprakla buluşturan Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi anısına düzenlenen 'Manisa Tarzanı Çevre Günleri' başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 'in önderliğinde başlayan etkinliklerde her yaştan Manisalı, yeşile, çevreye, ormanlara ve iklime sahip çıkmak için yürüdü, sloganlar attı.

31 Mayıs - 5 Haziran günleri arasında gerçekleştirilecek 'Manisa Tarzanı Çevre Günleri' etkinlikleri başladı. Etkinliklerde ilk olarak Türkiye 'nin bilinen ilk çevrecilerinden Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, Çatal Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, çevre dernekleri ve bisiklet kulüpleri katıldı. Anma programında Ahmet Bedevi'nin kabrine karanfiller bırakıldı.

Çocuklar, Tarzan'ı resmetti

Etkinlikler kapsamında daha sonra Fatih Sergi Salonu'nda 'Çocukların Gözünden Tarzan' resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Resim Öğretmeni Senem Açıkgöz'ün önderliğinde yaptıkları resimleri tek tek inceleyen Başkan Ferdi Zeyrek, çocuklardan çizdikleri resimler hakkında bilgiler aldı.

"Hepimizin 'Tarzan'ı Ahmet Bedevi"

Program, 'Manisa Tarzanı Çevre Günleri Açılış Töreni' ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, şunları kaydetti:

"Bugün hepinizin, hepimizin bildiği, bazılarımızın yakından tanıdığı, çoğumuzun adını duyarak büyüdüğü bir Anadolu insanını, iyi bir Manisalıyı anmak üzere bir aradayız. Kendisi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşına katılmış, küllerinden bir vatanın ayağa kalkması için mücadele vermiş ve madalya ile ödüllendirilmiş bir kahraman. Talihsiz bir yangınla küle dönmüş Manisa'yı gördükten sonra burada kalmış, burayı kendi evi görmüş ve sahiplenmiş bir serüvenci. Çırıl çıplak kalmış Manisa için kendisi de soyunmuş ancak Manisa'yı çiçekle, fideyle, ağaçla giydirmiş bir doğasever. Her bir ağacı kendi evladı gibi görmüş, korumuş, kollamış, Manisa'nın dağlarına, tepelerine imza atmış bir yurtsever. Manisa için çalışmak üzere belediyeye işçi olarak girmiş, aldığı maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtmış bir yardımsever. Aramızdan ayrılmasının üzerinden 61 yıl geçmesine rağmen artan saygı ve minnetle andığımız ailemizden biri, hepimizin 'Tarzan'ı, Ahmet Bedevi…"

"Ölüm yıl dönümünde Ahmet Bedevi'yi anmak yetmez"

31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından Manisa'ya hizmet etmek üzere göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Bu görev değişimi sadece başkan ve yönetim özelinde yaşanmadı. Bu, kente ve kentin değerlerine bakışta da yeni bir yaklaşım ve bakış açısı anlamına geliyor. Bizler Manisa'mızın tarihini, kültürünü, zengin mirasını ve değerlerini anlayacak, koruyacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Bu anlayışla bu yıldan başlamak üzere Manisa Tarzanı Çevre Günlerini hayata geçiriyoruz. Zira bizim açımızdan sadece ölüm yıldönümünde Ahmet Bedevi'yi anmak yetmez. Onu anlamak, onun verdiği mücadelenin temelini ve özünü kavramak gerekiyor. Çevre bilincini, doğa ile uyumu, insanın ekosistemin efendisi değil, küçük bir parçası olduğunu göstermek gerekiyor. Bu nedenle bugün başlayacak ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü sona erecek etkinlikler dizisi hazırladık. İnanıyorum ki bu etkinliklerle Manisa Tarzanı'nın ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayacağız ve çocuklarımıza anlatacağız."

"Yeşil Manisa Zirvesi'ni başlattık"

Bu yıl ilk defa Yeşil Manisa Zirvesi'ni başlattıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "Bildiğiniz üzere dünyamız iklim krizi ile mücadele ediyor. Görünen o ki çok sert geçecek bir sürece giriyoruz. Bizler, kamu yöneticileri olarak kentimizi ve ülkemizi daha dirençli hala getirmeliyiz. İklim krizi ve ekolojik dönüşüme karşı önlemler almalıyız. Sürdürülebilir bir yeşil politikaya ihtiyacımız var. İşte bu politikanın anayasasını hazırlamak, eylem planı yapmak üzere; alanında uzman çevrecileri, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyoruz. 3 gün boyunca Manisa'nın, Ege bölgesinin, ülkemizin ve dünyamızın çevre sorunlarını konuşacak ve çözüm önerilerini paylaşacağız. Çok önemsediğim bu zirveye tüm Manisalı hemşerilerimi davet ediyorum" dedi.

"Bize düşen çocuklarımıza yaşanabilir bir kent bırakmak"

Herkesi 'Manisa Tarzanı Çevre Günleri'ni sahiplenmeye davet eden Başkan Zeyrek, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bir kez daha belirtmeliyim ki hepimiz bu ekosistemin ne efendisi ne de hükümdarıyız. Küçük ama çok önemli bir parçasıyız. Eğer doğayla, tabiatla uyum yerine onu yok etmeye, kendi kişisel hırslarımız için sömürmeye, maddi hesaplarımız için katletmeye devam edersek hepimiz kaybederiz. Manisa Tarzan'ı tek başına binlerce ağaç dikti, Manisa'yı çiçeklerle bezedi. Hala onun diktiği ağaçların gölgesinde serinliyoruz, çiçeklerinin tohumlarıyla güzelleşiyoruz. Bize düşen bu mücadeleyi korumak ve büyütmek. Bize düşen çocuklarımıza yaşanabilir bir kent, ülke ve dünya bırakmak. Bize düşen Manisa Tarzanı'nı unutmamak. Anısına sadık kalarak, çok daha güzel bir Manisa'ya hep birlikte yaratmak. Ahmet Bedevi'yi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum."

Başkan Ferdi Zeyrek'in konuşmasının ardından Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin hayatını anlatan video gösterildi. Akabinde Ahmet Bedevi'nin her gün saat 12.00'de gerçekleştirdiği top atışını temsilen 3 adet top atışı yapıldı.

Minik Tarzanlar, çevre için yürüdü

'Manisa Tarzanı Çevre Günleri' etkinlikleri çerçevesinde 'Tarzan Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Ağlayan Kaya'dan başlayan yürüyüşte katılımcılar Kumludere ve İzmir Caddeleri, İbrahim Gökçen Bulvarı ve Alçıtepe Caddesi üzerinden, Ulupark Hanımlar Çay Bahçesi'ne ulaştı. Yürüyüş boyunca Minik Tarzanlar da ellerinde taşıdıkları dövizlerle mesajlar verdiler, yeşile ve doğaya sahip çıkılmasını istediler. Başkan Ferdi Zeyrek de güzergah boyunca vatandaşları selamlayıp, çiçekler takdim etti.

Mevlit okutuldu

Etkinlikler kapsamında Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi anısına Hatuniye Camii'nde bir de mevlit okutuldu. Duaya katılan Manisalılara ikramlarda bulunuldu.

'Anılarla Manisa Tarzanı Söyleşisi ve İlhan Şeşen dinletisi'

'Manisa Tarzanı Çevre Günleri' kapsamında 'Anılarla Manisa Tarzanı Söyleşisi ve İlhan Şeşen dinletisi' düzenlendi.

Araştırmacı Yazar Bedriye Aksakal, Yazar Mustafa Pala ve Yazar Hakkı Avan'ın konuşmacı olarak katıldıkları panelin dinleyicileri arasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın , sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda yurttaş yer aldı.