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Mardian Mall'da Mağazacılar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Mardian Mall'da Mağazacılar Günü Kutlaması

Mardian Mall yönetimi, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nde mağaza yöneticileri ve çalışanlarını sabah kahvaltısında ağırladı. AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, tüm mağaza çalışanlarına teşekkür ederek günlerini kutladı.

Mardian Mall\'da Mağazacılar Günü Kutlaması
12.12.2023 - 15:03,
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Mardian Mall bünyesindeki mağazaların yöneticileri ve çalışanları, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Mardian Mall yönetimi, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nde mağaza yöneticileri ve çalışanlarının pozitif enerji ve coşkusunu arttırmak amacıyla 08.30-10: 00 saatleri arasında alışveriş merkezinde bulunan tüm mağazaların yönetici ve çalışanlarını sabah kahvaltısında ağırladı.

AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, "En iyi hizmeti sunmak için emek, özveri ve güler yüzleri ile hizmet veren tüm mağaza çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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