Mardin\'de husumetli aileler barıştırıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde akraba Boz aileleri arasında geçen yıl yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderi Süheyil Recepoğlu'nun öncülüğünde yürütülen girişimlerle barışla sonuçlandı.

Bir düğün salonunda düzenlenen barış programında okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından aile bireyleri el sıkışarak husumeti sonlandırdı. Programda konuşan kanaat önderi Süheyil Recepoğlu, yaklaşık bir yıldır süren barış sürecini Mardin'in ileri gelenleriyle birlikte yürüttüklerini belirterek, daha önce Çiçek ve Atlı aileleri arasında da barışa vesile olduklarını hatırlattı. Her iki ailenin de gösterdiği anlayış sayesinde husumetin sona erdiğini ifade eden Recepoğlu, "Türkiye bir bütündür. Birlik ve beraberlik anlayışıyla biz de bu barışı sağlamış olduk. Bu acıların yeniden yaşanmaması için girişimlerimiz her zaman devam edecek" dedi.

Barış programına AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Artuklu Belediye Başkanı Mahmet Ali Amak, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve iki ailenin fertleri katıldı. - MARDİN