Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika
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Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

Mardin\'de husumetli aileler barıştırıldı
11.06.2026 16:19  Güncelleme: 16:26
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Mardin Artuklu'da geçen yıl 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan akraba aileler arasındaki husumet, kanaat önderi Süheyil Recepoğlu'nun girişimleriyle barışla sona erdi. Düzenlenen programda aile fertleri el sıkıştı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde akraba Boz aileleri arasında geçen yıl yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderi Süheyil Recepoğlu'nun öncülüğünde yürütülen girişimlerle barışla sonuçlandı.

Bir düğün salonunda düzenlenen barış programında okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından aile bireyleri el sıkışarak husumeti sonlandırdı. Programda konuşan kanaat önderi Süheyil Recepoğlu, yaklaşık bir yıldır süren barış sürecini Mardin'in ileri gelenleriyle birlikte yürüttüklerini belirterek, daha önce Çiçek ve Atlı aileleri arasında da barışa vesile olduklarını hatırlattı. Her iki ailenin de gösterdiği anlayış sayesinde husumetin sona erdiğini ifade eden Recepoğlu, "Türkiye bir bütündür. Birlik ve beraberlik anlayışıyla biz de bu barışı sağlamış olduk. Bu acıların yeniden yaşanmaması için girişimlerimiz her zaman devam edecek" dedi.

Barış programına AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Artuklu Belediye Başkanı Mahmet Ali Amak, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve iki ailenin fertleri katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Artuklu, Mardin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aslıhan Acar Aslıhan Acar:
    iyi tamam barıştılar ama biz mi barışacağız yok yok bunlar kendi aralarında düzenledi bu iş ne kadar samimi bilmem ki ayrıca böyle haberlerde daima bir taraf haksız mı yoksa ikisi de mi 0 0 Yanıtla
  • Kamil Exlaqsiz Kamil Exlaqsiz:
    güzel gelişme ama asıl sorun bundan sonra ne olacak yani ailelerin çocuklarının geleceği ne olcak bu tür olaylar tekrar yaşanmaz mı diye kafamda soru işareti kalıyo 0 0 Yanıtla
  • Evrim Uysal Evrim Uysal:
    vay be bi yıl sürmüş bu iş demek ki bu tür barışmaları dijital platformlarda canlı yayınlasalar daha etkili olur mu acaba sosyal medya gücü filan kullanılsa 0 0 Yanıtla
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