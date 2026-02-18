Mardin'de Çocuk Darbedildi - Son Dakika
Mardin'de Çocuk Darbedildi

18.02.2026 13:49
Mardin Barosu, 17 yaşındaki çocuğun darbedilmesi olayının soruşturulmasını talep etti.

(MARDİN) - Mardin Barosu, Savur ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuğun "güvercin çaldığı" iddiasıyla alıkonularak darbedildiği olayın tüm yönleriyle soruşturulmasını, çocuğun güvenliğinin sağlanmasını ve sorumlular hakkında hukuki yaptırımların eksiksiz işletilmesini istedi.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi'nde iddialara göre bir şahıs, güvercinlerinin çaldığını öne sürerek alıkoyduğu çocuktan hayvanları geri getirmesini istedi. Hırsızlıkla suçladığı çocuğu karanlık bir mekanda çıplak olarak bekleten kişi, çocuğa şiddet uyguladı. Şiddet anı görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Mardin Barosu Çocuk Hakları Komisyonu da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çocuğun ağır şiddet ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin görüntülerin kamu vicdanını derinden sarstığı ifade edildi. Olayın tüm yönleriyle derhal ve etkili biçimde soruşturulması, görüntülerin delil olarak güvence altına alınması, çocuğun fiziksel ve psikolojik güvenliğinin sağlanması istenen açıklamada, sorumlular hakkında hukuki yaptırımların eksiksiz işletilmesini istedi.

Açıklamada ayrıca, çocuğun üstün yararının her türlü idari ve adli sürecin üzerinde tutulması gerektiği vurgulanarak, olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına izin verilmemesi çağrısı yapıldı. Komisyon, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını da belirtti.

Kaynak: ANKA

