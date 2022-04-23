Mardin'de Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentteki ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıtımına başladı.

Glüten ilave edilmiş gıda maddelerine karşı ömür boyu duyarlı olan ve tüketmeleri halinde ince bağırsaklarında başta iltihap olmak üzere bir dizi şikayetle karşılaşan ihtiyaç sahibi çölyak hastalarının Mardin ve çevre kentlerde glütensiz gıda paketlerini temin etmekte zorluk yaşadıkları tespit edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde, ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına yönelik çalışma başlatıldı. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bireylere içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketleri hazırlandı. Ekipler tarafından gıda paketleri çölyak hastalarına ulaştırılarak talep ve önerileri alındı.

Kent genelindeki tüm çölyak hastalarına ulaşmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. - MARDİN