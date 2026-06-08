Mardin'de Mahalleliden Kanalizasyon Taşkını Tepkisi: "Beş Yıldan Beri Bu Pis Kokuyu Koklamak Zorunda Kaldık" - Son Dakika
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Mardin'de Mahalleliden Kanalizasyon Taşkını Tepkisi: "Beş Yıldan Beri Bu Pis Kokuyu Koklamak Zorunda Kaldık"

08.06.2026 15:24  Güncelleme: 17:07
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Mardin'in Ömerli ilçesinde Hükümet Konağı önüne taşan kanalizasyon suları, kötü koku ve görüntü kirliliğine yol açtı. Vatandaşlar, kayyum yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak sorunun çözülmesini talep etti.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Ömerli ilçesinde, Hükümet Konağı'nın önüne kadar taşan kanalizasyon suları ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.  5 yıldır kötü kokuya maruz bırakıldıklarını söyleyen ilçe sakinleri, kayyum yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunak, sorunun çözülmesini talep etti.

Ömerli ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan Hükümet Konağı önündeki kanalizasyon taşkını, çevreye yaydığı kötü koku ve görüntü kirliliği nedeniyle vatandaşları mağdur ediyor.

Resmi kurumların yer aldığı güzergahta ve turizm yolu üzerinde yaşanan altyapı sorununa dikkati çekmek isteyen bir ilçe sakinlerinden Ömerli İş Adamları Dernek Başkanı Mehmet Nezir Uzunkya, cep telefonu kamerasıyla bölgeyi görüntüleyerek yetkililere seslendi.

Kanalizasyon sularının binanın önüne kadar ulaştığını belirten Uzunkya, sorunun yıllardır çözüme kavuşturulmamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ömerli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı önündeki olan kanalizasyon suyumuz, şu anda Hükümet Konağı'nın önüne kadar gelmekte. Bizler beş yıldan beri bu pis kokuyu koklamak zorunda kaldık. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, aynı zamanda Büyükşehir Sayın Valimiz ve MARSU Daire Başkanı'nı göreve davet ediyorum."

"TURİZM YOLUNDA KANALİZASYON PİSLİĞİ"

Bölgenin yerli ve yabancı turistlerin kullandığı bir güzergah olduğunu da hatırlatan Uzunkaya, turizm sezonunda karşılaşılan bu manzaranın ilçenin imajına zarar verdiğini belirterek, "Şu anda bu Hükümet Konağı önündeki olan kanalizasyon suyu. İlçemize yakışıyor mu? Sözde turizm zamanı ve turizm yolu üzerindeki olan kanalizasyon pisliği" ifadelerini kullandı.

İlçe sakinleri, halk sağlığını tehdit eden altyapı sorununun Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU ekipleri tarafından bir an önce çözülmesini talep etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Hükümet, Kayyum, Ömerli, Mardin, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Mahalleliden Kanalizasyon Taşkını Tepkisi: 'Beş Yıldan Beri Bu Pis Kokuyu Koklamak Zorunda Kaldık' - Son Dakika

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