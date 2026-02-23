Mardin'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Mardin'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

23.02.2026 13:25
18 yaşındaki Nurullah Filiz, Mardin'de motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

(MARDİN) -Haber: Gülten Akgül

Mardin'in Savur ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Nurullah Filiz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 20 Şubat'ta Savur ilçe merkezinde meydana geldi. Nurullah Filiz, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Filiz, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından Filiz'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Filiz'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen gencin cenazesi, Savur ilçe merkezinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

SON DAKİKA: Mardin'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
