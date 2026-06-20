Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

20.06.2026 13:31
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Mazıdağı'nda düzenlenen operasyonda 4.6 kg uyuşturucu ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

Haber: Gülten  AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mazıdağı ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 adet tabanca fişeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, "Mardin İl Emniyet Müdürlüğü olarak, zehir tacirlerine karşı mücadelemizden taviz vermeden, vatandaşlarımızın güvenliği ve esenliği için gece gündüz görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Mazıdağı, Mardin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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