(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Ovabaşı mahallesi yolunda, 6 yaban domuzundan oluşan sürü görüntülendi. Seyir halindeki araçların bulunduğu yola çıkan domuz sürüsü, sürücüler arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Bölge sakinleri, yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar verme ihtimaline karşı endişelerini dile getirerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Midyat Şube Şefliği'nden konuya ilişkin önlem alınmasını talep etti.
Son Dakika › Yerel › Mardin'de Yaban Domuzları Tedirginliği - Son Dakika
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