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Mardin'de Yeni Doğan Kuzuların Derisinden Elde Edilen Kürk ve Deri Kıyafetler Satılıyor - Son Dakika
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Mardin'de Yeni Doğan Kuzuların Derisinden Elde Edilen Kürk ve Deri Kıyafetler Satılıyor

Mardin'de kış aylarında yeni doğan kuzuların derisinden elde edilen kürk ve deri kıyafetler, 15 bin liradan satılıyor. Şehmus Malgir, bu kumaş kültürünün Suriye'den geldiğini ve artık gençlerin ve kadınların da bu kıyafetleri giydiğini belirtti.

Mardin\'de Yeni Doğan Kuzuların Derisinden Elde Edilen Kürk ve Deri Kıyafetler Satılıyor
25.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:38
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Mardin'de kış aylarında yeni doğan kuzuların derisinden elde edilen kürk ve deri kıyafetler, 15 bin liradan satılıyor.

Çocukluğunda babası ve dedesinin bu kürkleri giydiğini, şimdilerde de kendisinin sattığını belirten Şehmus Malgir, "Eşimle beraber eskiden burada terzilik yapıyorduk. Bu kumaş kültürü Suriye'den geliyor. Arap ülkelerinin kültüründen geliyor. İlk başta numune olarak 10 tane aldım, akşama kadar 8 tane sattım. İmalat yerindeki arkadaşıma sattığımı söyleyince çok şaşırdılar. Ondan sonra daha çok yapmaya karar verdik" dedi.

50-60 yıllık bir kültür olduğunu, artık gençlerin ve kadınların da bunları giydiğini aktaran Malgir, "Orijinalleri deri olduğu için 10 ile 15 bin arasında satılıyor. Kumaştan yapılanları da bin liradan satıyoruz. Eskiden yaşlı adamlar giyiyordu. Şimdilerde gençler ve kadınlar da giyiyor. Köylerden gelip alıyorlar. Düğünlerinde insanlar giyiyor" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA
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