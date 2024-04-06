Mardin Midyat'ta Şehitlerin Kabirleri Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Yerel

Mardin Midyat'ta Şehitlerin Kabirleri Ziyaret Edildi

Mardin Midyat\'ta Şehitlerin Kabirleri Ziyaret Edildi

Mardin'in Midyat ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutulup dualar edildi. Midyat Kaymakamı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü, polis memurları ve vatandaşlar da ziyarete katıldı.

06.04.2024 09:48
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Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğü tarafından şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutulup dualar edildi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Altunkaya Camisinde şehitler için mevlit okutulduktan sonra Midyatlı şehitlerden Velit Bektaş ve Abdullah Sağlam'ın kabirleri ziyaret edilip dualar okundu. Yapılan kabir ziyaretlerine, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Mardin, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

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