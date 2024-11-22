Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Öğretmenler Günü Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü\'den Öğretmenler Günü Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, onların çağdaşlığın, sevgiyi, barışı ve aydınlanmayı temsil eden öncüler olduğunu belirtti. Atatürk'ü anarak, eğitime katkı sağlayan öğretmenleri kutladı.

22.11.2024 14:50  Güncelleme: 14:51
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm öğretmenlerin çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olduğunu söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ne seçildiği 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü nedeniyle Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü bir mesaj yayımladı. Başkan Acar yayımladığı mesajında, "Öğretmenlik mesleğinin değerli üyeleri tarih boyunca bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine ışık tutan örnek insanlar olmuşlardır" diyen Başkan Acar Ünlü mesajında şunlara yer verdi, "İyi yetiştirilmiş, aydın, bilimin ışığından ayrılmayan gençlerin geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu bilerek hareket eden öğretmenlerimiz, bugün ülkenin en ücra köşelerinde dahi özveriyle çalışmaktadır. Mesleğin hamurunun insan olması nedeniyle hiçbir mesleğin öğretmenlik kadar doğrudan geleceğe tesir edemeyeceği gerçeği unutulmamalıdır. Tüm bu duygularla Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mesleği layıkıyla yerine getirmiş ve bugün aramızda olmayan öğretmenlerimizi, özellikle Marmaris'in eğitim hayatında önemli bir rol oynayan ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Cumhuriyet öğretmeni Fikri Türkel'i de bugün vesilesi ile bir kez daha anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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