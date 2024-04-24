Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ağırladı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün\'ü makamında ağırladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Yerel seçimlerin ardından Muğla'nın yeni seçilen ilçe belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Gürün, Acar Ünlü'yü de makamında ziyaret ederek yeni başkana başarılı bir çalışma dönemi diledi.

24.04.2024 14:15  Güncelleme: 14:20
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönem Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ağırladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Yerel seçimlerin ardından Muğla'nın yeni seçilen ilçe belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Gürün, Acar Ünlü'yü de makamında ziyaret ederek yeni başkana başarılı bir çalışma dönemi diledi.

Muğla'da 5 dönem belediye başkanlığı yapan Osman Gürün'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Acar Ünlü, "Bilgi birikimi ve tecrübeleriyle hepimize ağabeylik yapacak olan değerli başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Güzel günleri hep birlikte omuz omuza çalışarak getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ağırladı - Son Dakika

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