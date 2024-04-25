Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kaymakamı Nurullah Kaya\'yı ziyaret etti

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Süer, Müjgan Gürgan, İlkay Şimşek, Tunç Telli, Ahmet Özdemir, Erdem Karaosmanoğlu, Fahri Tan, Ahmert İnoğlu, Kemal Açar, Erdal Nur, Alara Kargın'ın da hazır bulunduğu ziyarette ilçe hakkında ve yapılacak çalışmalarla ilgili sohbet edildi.

Başkan Acar Ünlü, Marmaris'e en iyi hizmeti verebilmek için tüm kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını ifade ederek, "Marmaris'imize hak ettiği hizmeti işbirliği içinde çalışarak getireceğiz. Marmaris'in marka değerini hep birlikte yükselteceğiz. Sayın Kaymakamımıza nazik ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Kaymakam Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Ünlü'ye ve meclis üyelerine teşekkür etti. - MUĞLA